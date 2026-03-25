Verso Euro Under 21, Lussemburgo-Francia: i consigli su cosa giocare

Cambiando gruppo domani è anche il giorno di Lussemburgo- Francia con le due nazionali Under 21 che occupano rispettivamente il penultimo e il primo posto del girone C .

Pronostico Lussemburgo-Francia: No Goal

I transalpini non sono a punteggio pieno avendo pareggiato 1-1 la trasferta in Svizzera (sono 10 i punti totali al loro attivo) mentre il Lussemburgo, nei 4 punti finora conquistati, comprende anche i 3 arrivati, contro ogni previsione battendo proprio la Svizzera all’ultima uscita. La Francia in 4 gare giocate ha subìto soltanto 2 reti e dovrebbe riuscire a blindare la sua porta anche in questa occasione.

Il 2 presenta una quota irrisoria e allora è il NoGoal che potrebbe meritare più di una semplice attenzione: quota 1.64 su Eplay24, Betsson e Vincitu.