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Pronostico Polonia-Albania, tra Zielinski e Hysaj andrà in finale playoff Mondiali...

L'analisi del dentro o fuori in programma domani a Varsavia
Amedeo Paioli
2 min
Polonia-Albaniaquotepronostico
Pronostico Polonia-Albania, tra Zielinski e Hysaj andrà in finale playoff Mondiali...© EPA

Una ha chiuso dietro l’Olanda, l’altra ha occupato la piazza d’onore alle spalle dell’Inghilterra. Più di così, probabilmente, Polonia e Albania davvero non potevano fare e adesso, per provare a prendere parte alla fase finale del Mondiale, si affronteranno domani (ore 20.45) nella semifinale playoff di queste qualificazioni europee. Ecco il pronostico di Polonia-Albania.

Pronostico Polonia-Albania: Under 2,5

La cosa che colpisce di più guardando i numeri dell’Albania al termine delle 8 partite della fase a gironi sono le reti realizzate (soltanto 7) e quelle incassate (appena 5). La Polonia risponde con 14 reti all’attivo (ma in 6 incontri giocati) e 7 al passivo che si traducono in 5 esiti Goal e un solo NoGoal mentre, sotto questo particolare aspetto, l’Albania risponde con 7 Under 2,5 e 7 NoGoal che renderanno sicuramente difficile l’assalto di Zielinski e compagni alla rete avversaria. Chi vince questa sfida troverà in finale una tra Svezia e Ucraina ma, a questo, ci si penserà dopo.

Per le quote è la formazione di casa ad avere le maggiori chances di vittoria (quotata circa a 1.67) e allora l’1 non può essere trascurato ma anche l’Under 2,5 può essere messo sullo stesso piano.

Massimo due reti a Varsavia si giocano a 1.57 su Sisal, a 1.55 invece su Eplay24 e Vincitu.

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