Semifinali playoff Mondiali, il pronostico di Galles-Bosnia

Chi vince giocherà la finalissima contro la vincente di Italia-Irlanda del Nord. Sarà il Galles oppure la Bosnia Erzegovina? L’undici britannico ha sfiorato la qualificazione diretta al Mondiale finendo due punti dietro al Belgio nel gruppo J. Ben 21 le reti realizzate in 8 incontri e 11 quelle subìte con 2 sole sconfitte (3-4 la prima e 2-4 la seconda), entrambe contro la vincente del girone.
Pronostico Galles-Bosnia: esito Goal
Praticamente identico il cammino della Bosnia nella fase a gironi. Seconda dietro l’Austria con due punti di ritardo ha però rimediato una sola sconfitta (in casa, 1-2, proprio contro gli austriaci) con 17 reti all’attivo e 7 al passivo. Il Galles ha sempre messo a segno almeno una rete in tutte e otto le partite disputate nella fase a gironi con 3 esiti NoGoal e 5 Goal. Anche gli Over 2,5 sono stati 5 a conferma del fatto che le reti si sono quasi sempre fatte vedere. Non è da meno la Bosnia che pure può vantare una regolarità realizzativa... svizzera. Non c’è stata neanche una delle otto gare giocate nella quale gli slavi non siano riusciti a segnare almeno una rete. Anche per loro i Goal sono stati 5 così come gli Over 2,5. Adesso la posta in palio è altissima ma per andare avanti c’è bisogno solo di vincere. E il Goal non può certo essere trascurato.
Almeno una rete per parte a Cardiff si gioca a 2.00 su Eplay24 e Sisal, a 1.98 su Bwin, a 1.90 su Lottomatica.