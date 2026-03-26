Inghilterra-Uruguay, prove di Mondiale a Londra: migliori quote e pronostico

Pronostico Inghilterra-Uruguay: 1X2 finale e non solo...

La selezione inglese si presenta a Londra con una striscia di sei vittorie consecutive. Una di queste è maturata contro il Galles (3-0) nell’esibizione giocata in questo stesso stadio, il Wembley Stadium, il 9 ottobre scorso. I “Tre Leoni” hanno vinto a mani basse il loro girone di qualificazione alla prossima kermesse iridata: otto vittorie su otto, ventidue gol realizzati e zero subìti. Un dominio incontrastato.

L’Uruguay invece ha perso malamente l’ultima amichevole disputata a novembre contro gli Stati Uniti: 5-1, non andando oltre lo 0-0 pochi giorni prima contro il Messico. I sudamericani sono ovviamente tra le nazionali che si sono qualificate al Mondiale in virtù del quarto posto con cui hanno chiuso le “Eliminatorias”: sette vittorie, altrettanti pareggi (ben cinque dei quali in trasferta) e quattro sconfitte all’attivo.

Sono in totale undici i precedenti tra le due nazionali, l’Uguguay conduce per cinque vittorie a tre. Secondo i bookie gli inglesi possono “accorciare le distanze” alla luce dell’1.50 previsto per il segno 1, a fronte di un “2” che spinge la quota fino a 6. Se i favori del pronostico sono tutti per Foden e compagni, si registra un notevole equilibrio nell’ambito relativo alla classe di esito Goal/No Goal.

Negli ultimi due precedenti entrambe le nazionali sono andate a segno. Sulla scorta di questa indicazione “storica”, l’ipotesi che per la terza volta consecutiva possa verificarsi un simile scenario (esito Goal) viene valutata a 2.05 da Snai, a 2.08 da Eplay24, a 2.10 da BetFlag. Per allargare la panoramica anche ad altri ambiti su cui è possibile puntare, vale la pena segnalare la tipologia “Risultato esatto multiplo”.

Ipotizzando una vittoria da parte della favorita Inghilterra, la scelta cade sull’esito: “2:1, 3:1 o 4:1”. Se Inghilterra-Uruguay finisce con uno di questi tre risultati sopra riportati, si può moltiplicare per 4.65 un qualsiasi investimento.