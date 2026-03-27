Pronostico Ungheria-Slovenia, Under 2,5 oppure Over 2,5? Meglio...

Entrambe hanno corso per trovare un posto nel prossimo Mondiale di Usa, Canada e Messico ma entrambe sono rimaste escluse dalla più prestigiosa kermesse intercontinentale. Ungheria e Slovenia fanno parte del grande lotto delle deluse e se la Slovenia ha abbastanza poco di cui rammaricarsi, non è così per la nazionale magiara che era ai playoff fino al 96’ dell’ultima gara della fase a gironi ma, proprio a pochi secondi dalla fine del match, ha poi subìto la rete del sorpasso da parte dell’ Irlanda .

Quanti gol a Budapest? Ecco il pronostico

Per il discorso Mondiali se ne riparlerà tra quattro anni ma, nel frattempo, Ungheria e Slovenia tornano in campo in una amichevole da giocare più per la forma che per la sostanza.

A guardare i risultati di entrambe le squadre si potrebbe anche dire che la mancata qualificazione c’era da aspettarsela. L’Ungheria, nelle ultime 12 partite, amichevoli comprese, ha battuto soltanto l’Azerbaijan e l’Armenia (che non rientrano certo tra le avversarie terribili) pareggiando, a onor del vero, contro Germania e Portogallo ma aggiungendo poi una lunga lista di ko. La Slovenia non ha fatto di meglio. Nello stesso arco di incontri (gli ultimi 12) ha avuto la meglio su Lussemburgo e Bosnia (in entrambi i casi di misura) collezionando una lunga serie di pareggi (ben 7) con oltre la metà di essi a reti inviolate, un paio di 1-1 e soltanto un 2-2. Basta dare un’occhiata a questi risultati per intuire che, per la nazionale slava, il problema del gol esiste, eccome. L’Ungheria sembra avere un potenziale offensivo migliore ma subisce davvero tante reti (restando sempre alle ultime 12 esibizioni il totale arriva a 24, ovvero una media di 2 reti esatte subìte a partita). Pensare che in questa amichevole le due nazionali possano spendere troppe energie sarebbe davvero ottimistico e, a rendere più complicata la valutazione, c’è da aggiungere che nelle ultime 12 uscite l’Ungheria ha fatto registrare soltanto 4 Under 2,5 mentre la Slovenia soltanto 4 Over 2,5.

Con questi ulteriori elementi a disposizione si potrebbe sintetizzare così la situazione... per le quote si parte con l’1 (offerto a 1.80 da Eplay24, Sisal e Vincitu) ma, tra Under 2,5 e Over 2,5 il miglior compromesso sembra essere il Multigol 1-3. Quota 1.29 su Eplay24 e NetBet, 1.38 su Sisal.