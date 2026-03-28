Salah prossimo compagno di squadra di Ronaldo? I bookie ci credono

Pochi giorni fa Mohamed Salah ha annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione. Si chiuderà dunque dopo 9 lunghi anni l'avventura del campione africano con la maglia dei Reds, con cui finora ha messo a segno 255 gol in 435 partite. Quale sarà la sua prossima squadra? L'interrogativo tiene banco anche sulle lavagne dei bookie e diventa oggetto di scommessa. Scopriamo le quote "Prossima squadra Salah" al 1° settembre.
Quote prossima squadra Salah: Al Nassr a 7.50
A giugno compirà 34 anni ma, a dispetto dei numeri poco brillanti di questa stagione, Mo Salah può ancora fare la differenza. Già, ma in quale campionato? Probabile che, per ragioni legate allo stipendio, la prossima destinazione sia una tra Saudi League oppure MLS. I bookie bancano a 2.75 l'approdo di Salah in una qualsiasi squadra della Major League Soccer americana. A seguire, troviamo le squadre del principale campionato di calcio saudita: l'Al Ittihad a 4.50 e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo a 7.50. Meno accreditate, per i bookie, le piste europee: la quota più "bassa" in quest'ambito tocca al Psg, dato a 16, segue il Real Madrid a 20.
Le squadre italiane vengono (comprensibilmente) snobbate dagli operatori. Il ritorno alla Roma di Salah è indicato a 33, stessa quota per Inter, Milan, Juventus e Napoli. I bookie escludono poi che Salah possa tornare sui suoi passi e, alla fine, restare al Liverpool. Un dietrofront da ben 66 volte la posta.