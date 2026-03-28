Pronostici Serie C, girone C: ecco una proposta che fa per... cinque

Il Benevento, capolista con 76 punti conquistati in 33 gare, torna a giocare in casa dopo aver perso per 2-1 sul campo del Monopoli. I giallorossi al “Vigorito” non hanno ancora mai perso, Salvemini e compagni con 38 gol segnati (miglior attacco interno del torneo) e soltanto 9 subiti hanno fatto registrare la bellezza di 14 vittorie e 2 pareggi.