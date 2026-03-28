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Pronostici Serie C, girone C: ecco una proposta che fa per... cinque

Nella 34ª giornata il Benevento cerca riscatto dopo il ko contro il Monopoli
2 min
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Pronostici Serie C, girone C: ecco una proposta che fa per... cinque© FOTO MOSCA

Il Benevento, capolista con 76 punti conquistati in  33 gare, torna a giocare in casa dopo aver perso per 2-1 sul campo del Monopoli. I giallorossi al “Vigorito” non hanno ancora mai perso, Salvemini e compagni con 38 gol segnati (miglior attacco interno del torneo) e soltanto 9 subiti hanno fatto registrare la bellezza di 14 vittorie e 2 pareggi.

Una combo per Benevento-Cosenza

Questo fine settimana i primi della classe ospitano un Cosenza (quarto) che in trasferta conta 4 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Il segno 1 è in lavagna a 1.60 mentre la doppia chance X2 vale 2.15. Da segnalare che nel ruolino di marcia degli ospiti manca la “Somma Gol 2” da 10 partite consecutive, la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-3 è proposta a 2.15. Il successo del Catania a Latina paga 1.60 mentre il Goal di Potenza-Salernitana moltiplica una qualsiasi puntata per 1.80. Da provare la 1X+Under 3,5 in Crotone-Audace Cerignola.

Riassumendo: partite, pronostici e quote

Selezionando alcuni degli esiti indicati, si va a comporre un "mix" per una possibile giocata:

Sabato ore 14.30: Potenza-Salernitana Goal, quota 1.80; Domenica ore 12.30: Benevento-Cosenza 1X+Multigol 2-3, quota 2.15; Domenica ore 14.30: Crotone-Audace Cerignola 1X+Under 3,5, quota 1.52.

Quota complessiva 5.50

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