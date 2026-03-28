Bosnia o Italia, chi si qualifica ai Mondiali? Per le quote...

Il primo passo è stato compiuto ma ancora... non è stato fatto niente. L' Italia ha battuto 2-0 l' Irlanda del Nord nella semifinale playoff e si giocherà l'accesso ai prossimi Mondiali nella sfida decisiva contro la Bosnia di Edin Dzeko . Scopriamo come cambiano le quote dell'Italia qualificata ai Mondiali sulle lavagne dei bookmaker.

Comparazione quote Italia qualificata ai Mondiali

Un primo tempo di sofferenza, poi l'uno-due nella ripresa con Tonali e Kean, utile per abbattere il muro nordirlandese e regalarsi il pass per Zenica. Qui, martedì sera, l'Italia giocherà la partita che può regalare agli Azzurri il ritorno al Mondiale, saltato nelle ultime due edizioni. La Bosnia ha eliminato il Galles ai rigori, con un grazie enorme al 40enne Dzeko che ha siglato il gol del pareggio. I suoi compagni hanno poi completato l'opera ai tiri dal dischetto. Solo una tra Bosnia e Italia potrà qualificarsi, secondo i bookie sarà la nazionale di Ringhio Gattuso. L'Italia qualificata ai Mondiali, anche al termine di eventuali supplementari e rigori, vale 1.27 per Eplay24, 1.30 per Lottomatica a 1.33 per Eurobet. Le quote si alzano a 3.50 per il trionfo da parte della nazionale bosniaca.

Alcuni operatori estendono le possibilità di giocata anche ad altri ambiti. Nel mercato "Modalità vittoria/qualificazione" si può infatti puntare sulla vittoria dell'Italia ai supplementari (8.50) o ai rigori (a 12). La quota più alta è associata ad un eventuale successo della Bosnia ai tempi supplementari: quota 24.