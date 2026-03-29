Arezzo-Ascoli, quote e pronostico della sfida al vertice che può valere una stagione

Arezzo-Ascoli è la partita che può decidere una stagione. Per questo motivo, da giorni lo stadio "Città di Arezzo" è completamente sold out. Ecco quote e pronostico della sfida al vertice in programma lunedì 30 marzo alle 20.30.

Arezzo-Ascoli, segnano entrambe? Ecco il consiglio

Prima contro seconda in classifica ma anche... senza rivali in fatto di gol segnati e subìti. All’andata vinsero 2-0 i toscani ma i marchigiani puntano a prendersi la rivincita avendo vinto nove delle ultime dieci partite giocate. L’Arezzo capolista, strano ma vero, non vince tra le mura amiche dall’8 febbraio. Da lì in poi sono arrivati due pareggi, contro Ravenna e Perugia, più il ko con la Ternana.

Il fattore campo avvantaggia i toscani, favoriti a 2.23 sulla lavagna di Eplay24, a 2.25 su Vincitu, mentre Sisal si spinge fino a 2.40. Il pareggio è quotato a 2.90, il 2 dell'Ascoli è tra 3 e 3.20.

A prescindere dall’esito finale, la sensazione è che ci possa scappare almeno una rete per parte.

Il pronostico di Arezzo-Ascoli è dunque Goal: quota 2.06 su Eplay24 e Betsson, 2.05 su Sisal.