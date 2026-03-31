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La Polonia di Zielinski cerca l'accesso al Mondiale: il pronostico della sfida con la Svezia

Sfida decisiva a Solna con quote favorevoli all'undici scandinavo
2 min
Svezia-PoloniapronosticoMondiali
La Polonia di Zielinski cerca l'accesso al Mondiale: il pronostico della sfida con la Svezia© EPA

L’ultima finale mette di fronte Svezia e Polonia con la Svezia che si trova a giocare questo match decisivo nonostante sia finita ultima nel suo girone di qualificazione (2 soli i punti conquistati).

Svezia-Polonia, occhio al Multigol

Ha potuto affrontare (e battere 3-1) in semifinale l’Ucraina perché vincitrice del proprio gruppo di Nations League C. Il regolamento prevedeva infatti che le quattro migliori vincitrici dei gruppi di Nations League che non terminavano tra le prime due del girone di qualificazione avrebbero comunque ottenuto un posto nei playoff. E questo è quello che è accaduto alla Svezia che stasera, ritrova la stessa nazionale che quattro anni fa, nello stesso playoff, l’ha estromessa dal Mondiale battendola per 2-0.

Le quote concedono all’undici scandinavo anche le maggiori chances di vittoria (il segno 1 vale più o meno il doppio della posta) ma potrebbe essere più efficace provare il Multigol 1-3: quota 1.40 su Eplay24, Sisal e NetBet.

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