Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Campionato brasiliano, il pronostico di Internacional-Sao Paulo

Nona giornata di campionato, in vetta c'è il Palmeiras seguito da un terzetto di squadre
2 min
Campionato brasilianoquoteInternacional-Sao Paulo
Campionato brasiliano, il pronostico di Internacional-Sao Paulo© Getty Images

Archiviato, almeno per il momento, il discorso Nazionali l’attenzione si sposta di nuovo sui campionati. Non ancora su quelli europei, che riprenderanno tutti nel fine settimana, ma su quelli sudamericani e, in particolare, quello brasiliano che, nella notte tra oggi e domani, scende in campo per disputare la sua nona giornata.

Pronostico Internacional-Sao Paulo: Under 2,5

La classifica vede in testa il Palmeiras con 19 punti seguito da un terzetto di squadre (Atletico Pr, Sao Paulo e Fluminense) con 3 lunghezze di ritardo ciascuna. La prima a poter tentare l’aggancio (almeno provvisoriamente) è il Sao Paulo che stanotte (00.30) gioca in trasferta contro il sempre ostico Internacional. Un Internacional che però brilla meno del solito e che si presenta a questo incontro con la metà esatta dei punti (8) che invece hanno i suoi avversari. Se poi si considera che in casa l’undici di Porto Alegre ha fin qui vinto soltanto una delle 4 gare interne disputate (per il resto 3 ko) ecco che qualche speranza in più il Sao Paulo può coltivarla. Attenzione, però, le due squadre segnano abbastanza poco e subiscono anche poco. Forse si potrebbe pensare di prendere in considerazione l’Under 2,5.

Un esito quotato a 1.64 da Eplay24 e Netwin, a 1.67 da Planetwin e Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS