Campionato brasiliano, il pronostico di Internacional-Sao Paulo

Archiviato, almeno per il momento, il discorso Nazionali l’attenzione si sposta di nuovo sui campionati. Non ancora su quelli europei, che riprenderanno tutti nel fine settimana, ma su quelli sudamericani e, in particolare, quello brasiliano che, nella notte tra oggi e domani, scende in campo per disputare la sua nona giornata.

Pronostico Internacional-Sao Paulo: Under 2,5

La classifica vede in testa il Palmeiras con 19 punti seguito da un terzetto di squadre (Atletico Pr, Sao Paulo e Fluminense) con 3 lunghezze di ritardo ciascuna. La prima a poter tentare l’aggancio (almeno provvisoriamente) è il Sao Paulo che stanotte (00.30) gioca in trasferta contro il sempre ostico Internacional. Un Internacional che però brilla meno del solito e che si presenta a questo incontro con la metà esatta dei punti (8) che invece hanno i suoi avversari. Se poi si considera che in casa l’undici di Porto Alegre ha fin qui vinto soltanto una delle 4 gare interne disputate (per il resto 3 ko) ecco che qualche speranza in più il Sao Paulo può coltivarla. Attenzione, però, le due squadre segnano abbastanza poco e subiscono anche poco. Forse si potrebbe pensare di prendere in considerazione l’Under 2,5.

Un esito quotato a 1.64 da Eplay24 e Netwin, a 1.67 da Planetwin e Lottomatica.