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Fluminense in cerca del pokerissimo contro il Corinthians di Depay: quote e pronostico

La "Flu" in casa ha vinto quattro partite su quattro e per le quote parte favorita in questo incontro
1 min
FluminenseCorinthiansquote
Fluminense in cerca del pokerissimo contro il Corinthians di Depay: quote e pronostico© Getty Images

L’unica del terzetto di inseguitrici del Palmeiras che gioca in casa è la Fluminense che riceve un Corinthians posizionato esattamente a metà classifica.

Vince la Fluminense? Ecco il parere dei bookie

Proprio il Corinthians è una delle due squadre che ha fin qui incassato 7 reti collocandosi, insieme al Bahia, dietro Sao Paulo e Flamengo (5 reti al passivo per entrambe), nella classifica delle migliori difese del campionato. Se da un lato prendono poche reti è doveroso evidenziare anche il fatto che Depay e compagni ne segnano altrettanto poche (siamo a 7 in tutto) rientrando tra i due secondi peggiori attacchi del torneo (anche peggio del fanalino di coda Cruzeiro). La Fluminense in casa è a punteggio pieno (4 vittorie su 4) e può puntare alla cinquina.

Ok il segno 1, offerto a 1.88 da Eplay24 e Bwin, a 1.87 da Snai. Segno X a 3.20, il 2 vale circa 4.20.

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