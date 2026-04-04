Il pronostico di Inter-Roma, Pasqua con sorpresa al Meazza? Le quote...

Solo per chi vince, tra Inter e Roma , sarà una Pasqua felice. I nerazzurri devono tornare al successo per acquisire vantaggio su almeno una tra Napoli e Milan (di fronte nello scontro diretto del Maradona in programma a Pasquetta). I giallorossi , a meno 3 dal quarto posto, non possono permettersi un ko a San Siro, dove hanno vinto due degli ultimi tre precedenti. Ecco quote e pronostico di Inter-Roma , in programma domenica 5 aprile alle 20.45.

Segnano entrambe? Cosa dicono le quote

Chivu deve ritrovare una vittoria che manca da fine febbraio (2-0 al Genoa) e il ritorno di capitan Lautaro Martinez può scuotere una squadra che sta facendo fatica a segnare: non a caso, si registrano 5 Under 2,5 di fila per l'Inter. Gasperini è sempre alle prese col tabù big match e oltretutto non festeggia un successo, lontano dall’Olimpico, dal 18 gennaio: 2-0 al Torino.

Sponda Roma il dato che merita risalto è relativo ai primi tempi. A dispetto di un rendimento recente non esaltante, la Roma nelle ultime 12 giornate non è mai andata al riposo in svantaggio. Di più, nel periodo considerato ha subìto un solo gol (sempre al riposo), per mano del Napoli di Conte.

Per i bookmaker l'Inter è favorita sulla Roma: il segno 1 è proposto a 1.64 da Eplay24, a 1.62 da William Hill e Bet365. Il pareggio (che in un match Inter-Roma giocato a Milano non si registra dal 6 dicembre 2019) si gioca a 3.90, il 2 giallorosso a 5.50. Tra Goal e No Goal i valori sono decisamente più vicini ma, dovendo scegliere, è il primo a lasciarsi preferire.

L'ipotesi che in Inter-Roma ci sia almeno una rete per parte vale 1.90 su Eplay24, 1.87 su BetFlag e 1.83 su Eurobet.