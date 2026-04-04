Napoli-Milan, spareggio a Pasquetta con un risultato da evitare

Una vittoria per non lasciar scappare l’ Inter e, se possibile, ridurne il vantaggio e caricarla di pressione. Sfida densa di significati lunedì sera al Maradona tra Napoli e Milan , terzo atto stagionale dopo la sfida d’andata in campionato (2-1 per il Diavolo) e la semifinale di Supercoppa italiana (2-0 per gli azzurri).

My Combo: la sintesi su Napoli-Milan

La squadra di Antonio Conte cerca il quinto successo di fila in questo campionato, un inedito pokerissimo per gli azzurri che, al pari dei rossoneri, primeggiano in Serie A per numero di punti ottenuti da situazioni di svantaggio: 14 il Milan, 12 il Napoli. Le due formazioni si schierano col 4-4-2: negli ultimi 10 precedenti il bilancio è, appunto, di quattro vittorie a testa più due pareggi. La comune esigenza di vincere fa sì che, nella visione My Combo di SisalTipster, non sia contemplata la divisione della posta. Per lo stesso motivo, è assai verosimile uno scenario che prevede entrambe le squadre a segno. Dato statistico: finora Napoli a segno 24 volte su 30, il Milan 27 su 30. Chi vince può sentirsi ancora della partita scudetto, chi perde ha un piede e mezzo fuori. Tradotto: se venissero sventolati almeno 5 cartellini, nessuno potrebbe gridare allo scandalo. Il nerazzurro lo esalta, il rossonero meno. Scott McTominay non ha ancora partecipato a nessun gol in cinque sfide giocate contro il Milan. Una lacuna che lo scozzese può colmare, con gol o assist, in questo atteso “spareggio” di Pasquetta.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Napoli-Milan: 1) Vince una delle due 2) Entrambe a segno 3) Almeno 5 cartellini 4) McTominay gol o assist

My Combo: la sintesi su Inter-Roma

Nell’uovo di Pasqua Inter e Roma non cercano sorprese ma tre punti utili rispettivamente per scudetto e Champions League. I nerazzurri sono senza successi da tre giornate e rischiano di restare senza vittoria per quattro partite consecutive per la prima volta da aprile 2023, con Simone Inzaghi in panchina. Su quella giallorossa siede l’ex Gian Piero Gasperini, faccia a faccia col suo peggior incubo: 21 ko contro l’Inter in 35 sfide da allenatore in Serie A. A dispetto di un predominio interista che poggia su otto successi negli ultimi dieci precedenti con la Roma, i giallorossi hanno battuto l’Inter in due degli ultimi tre viaggi a San Siro. Ecco perchè, nella visione My Combo di SisalTipster, la Roma non perderà la sfida numero 186 in Serie A contro i nerazzurri. Undici degli ultimi dodici precedenti tra le due squadre sono terminati con minimo una, massimo quattro reti totali. Un range di gol possibile anche per la sfida di domani sera al Meazza. In Serie A l’Inter guarda tutti dall’alto in basso con riferimento ai tiri in porta, ambito in cui dunque i nerazzurri si lasciano inevitabilmente preferire rispetto a Malen e compagni. Sono passati quasi tre anni da quando la Roma, in un match di campionato, ebbe la meglio sull’attuale capolista della Serie A in fatto di corner battuti. I giallorossi possono tornare a battere più calci d’angolo e sì, se volete chiamatela anche sorpresa.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Inter-Roma: 1) Roma non perde 2) Da 1 a 4 gol totali 3) Inter più tiri in porta 4) Roma batte più corner