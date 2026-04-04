Stoccarda-Dortmund, il pronostico di una sfida ad alta... quota

Una combo per Stoccarda-Dortmund

Come si può facilmente intuire, vista la differenza di punti tra le due squadre, anche se si tratta della terza contro la seconda, il risultato non può incidere seriamente su queste posizioni.

Il... posto rischia di perderlo la squadra di casa visto che dietro, a -3, c’è la coppia formata da Lipsia e Hoffenheim che gradirebbero molto scavalcare Leweling e compagni (le prime quattro vanno in Champions, la quinta in Europa League). A prescindere da ciò di sicuro questo match, almeno sulla carta, promette fuochi d’artificio visto che di fronte ci sono anche il terzo e il secondo miglior attacco del campionato nonché due delle formazioni che, tra tutte le partecipanti alla Bundesliga, hanno fatto registrare più Over 2,5 (dopo il Bayern, ovviamente) nonché una netta prevalenza di esiti Goal. E, proprio l’Over 2,5+Goal, sembra la combo giusta per questa sfida: quota 1.55 su Eplay24 e NetBet, 1.62 su Sisal.