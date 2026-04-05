Venezia-Juve Stabia, il pronostico sorride ai lagunari ma occhio alla combo

Venezia-Juve Stabia: pronostico e quote 1X+Over 1,5

Delle prime otto in classifica la Juve Stabia, che all'andata ha imposto il pareggio alla capolista, è la squadra che ha subìto più gol (25) in trasferta. I lagunari, forti del miglior attacco del torneo (64 centri), possono approfittarne. Nel loro ruolino di marcia interno spicca l’alto numero di vittorie, quattordici in sedici partite, ma anche uno “zero”, relativo ai pareggi. Per rendere il "menù statistiche" ancora più ricco, può essere opportuno sottolineare che Venezia e Juve Stabia non fanno registrare la somma gol 1 rispettivamente da 14 e 11 giornate.

Venezia favorito sulle lavagne dei bookie, il segno 1 è offerto circa a 1.45 mentre il rende 7 volte la posta. Per coprirsi da un eventuale segno X (escludendo lo 0-0), si potrebbe optare per la combo 1X+Over 1,5.

Un'opzione offerta a 1.38 da Vincitu, a 1.36 da Eplay24 e StarYes. Sempre nel tentativo di "inseguire" l'X ritardatario (sponda Venezia), è da valutare l'esito Chance Mix X primo tempo o X finale a quota 1.90.