Juventus-Genoa, che sfida tra Spalletti e De Rossi: quote e pronostico

Una insegue la Champions , l’altra deve difendere il prezioso tesoretto salvezza . Si tratta di Juventus e Genoa , ovvero Spalletti contro De Rossi . Ecco quote e pronostico del match, in programma lunedì 6 aprile alle ore 18.00.

Juve favorita: ecco a quanto è quotato il segno 1 bianconero

Alla vigilia di questo turno di campionato il vantaggio dei liguri sul terz’ultimo posto è di 6 punti ma vietato abbassare la guardia, come prima della sosta: Grifone sconfitto in casa per 2-0 dall’Udinese. Curioso come le ultime cinque partite di campionato giocate dagli uomini di Daniele De Rossi siano terminate con due o tre reti complessive. Un Genoa che però negli ultimi 4 precedenti non ha mai segnato un gol alla Juve. Dal canto suo, la Vecchia Signora è imbattuta da 5 partite tra campionato e coppe e a Torino non perde contro il Grifone addirittura dal 1991.

De Rossi pretenderà attenzione dai suoi ma forse, numeri alla mano, non eccessiva timidezza. Il Genoa infatti non è mai andato a segno nel primo tempo in occasione delle trasferte giocate contro Verona, Inter, Cremonese, Lazio e Parma. L’ultima... gioia prima dell’intervallo risale all’8 gennaio, quando Colombo andò a segno al 28’ del primo tempo del match poi pareggiato 1-1 contro il Milan. Per i bookie nessun dubbio, è favorita la Juve: il segno 1 è proposto a 1.40 da Eplay24, a 1.38 da Snai e Planetwin. Il pareggio è quotato invece a 4.50, il 2 del Genoa a 8.50. Da considerare la combo 1X+Multigol 2-4, a 1.61 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal.