La "doppietta" di Pasquetta: i pronostici di Udinese-Como e Lecce-Atalanta

Nella 31ª giornata di Serie A non mancano le partite con in palio punti importanti per salvezza ed Europa. Lecce-Atalanta è una di queste, senza dimenticare Udinese-Como in cui le motivazioni sono tutte per i lariani, in lotta con Juve e Roma per la conquista del quarto posto . Ecco una breve analisi delle due sfide e, a seguire, un pronostico .

Pronostico e quote Udinese-Como, 6 aprile ore 12.30

Il Como, reduce da cinque vittorie consecutive, non ha alcuna intenzione di fermare la sua corsa. Udinese senza più obiettivi e dall'andamento altalenante: 4 sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime 7 giornate. Possibile il segno "2" al termine di almeno uno dei due tempi. L'esito Chance Mix "2 primo tempo o 2 finale" è offerto a 1.45 da Eplay24 e NetBet, a 1.40 da Sisal.

Pronostico e quote Lecce-Atalanta, 6 aprile ore 15.00

I numeri di Lecce e Atalanta parlano chiaro. I salentini in casa con 11 gol segnati "viaggiano" a una media di 0,73 reti realizzate a partita mentre la "Dea" in trasferta (16 gol all'attivo e 14 al passivo) ha fatto registrare l'Under 2,5 in 10 occasioni su 14. Al massimo due reti al 90' pagano 1.77 su Eplay24 e Betsson, 1.80 su Sisal.