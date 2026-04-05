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Serie C girone C, Salernitana-Benevento: il pronostico del derby campano

All'Arechi fischio d'inizio lunedì 6 aprile alle 14.30
2 min
Salernitana-Beneventopronosticoderby
Serie C girone C, Salernitana-Benevento: il pronostico del derby campano© FOTO MOSCA

Domani, Pasquetta, in serie C è il giorno di un derby campano di fondamentale importanza per il Benevento, impegnato all’Arechi contro la Salernitana, che comincia a intravedere la promozione diretta in serie B. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio lunedì 6 aprile alle 14.30.

Pronostico Salernitana-Benevento: Goal

I sanniti sono primi con 9 lunghezze di vantaggio sul Catania e manca davvero poco perché possano festeggiare, magari anche in anticipo, il ritorno nel torneo cadetto.

La Salernitana non starà però a guardare. E’ in corsa per il terzo posto (quello che porta agli ottavi dei playoff saltando qualche insidioso turno precedente) e dunque ha motivi validi per cercare di conquistare l’intera posta in palio. Il Benevento, dall’alto delle sue 70 reti realizzate, possiede il miglior attacco del campionato ma nelle ultime 2 giornate ha raccolto un punto soltanto. La Salernitana viene invece dal capitombolo di Potenza (2-5) e cercherà di rimediare. In casi del genere può starci il Goal: quota 1.80 su Eplay24, 1.78 su BetFlag, 1.75 su Snai.

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