Pronostico Sporting-Arsenal, ecco a quanto è quotato il gol dell'ex Viktor Gyokeres

L’altro quarto di finale in programma stasera è Sporting-Arsenal e qui, almeno sulla carta, tutto sembrerebbe più semplice.

Segna Gyokeres? Cosa dicono le quote

L’undici di Lisbona, nonostante sia riuscito negli ottavi a ribaltare lo 0-3 dell’andata contro il Bodo/Glimt (3-0 al 90’ nel ritorno e 5-0 il finale dopo i supplementari), dovrebbe trovare nei “Gunners” un ostacolo difficile da superare. La formazione di Arteta quest’anno viaggia a velocità supersonica e il numero di vittorie, in tutte le competizioni, è notevole. C'è da riscattare, però, la sorprendente eliminazione dalla Fa Cup ai quarti di finale, per mano del Southampton. In sintonia con le quote è il segno 2 che qui si lascia preferire. La vittoria dei londinesi a Lisbona è in lavagna a 1.76 su Eplay24, a 1.73 su BetFlag, a 1.72 su Sisal.

Occhi puntati sul grande ex Viktor Gyokeres, 97 reti in 102 presenze con la maglia dello Sporting. Il bomber svedese si gioca marcatore in Sporting-Arsenal a quota 2.75.