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Pronostico Kfum Oslo-Sandefjord, prima rete per gli ospiti? Allora...

Alla "Kfum Arena" il fischio d'inizio è previsto per le 19.00
1 min
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Pronostico Kfum Oslo-Sandefjord, prima rete per gli ospiti? Allora...© EPA

L’altra partita della serata è Kfum Oslo-Sandefjord con i padroni di casa a quota 3 punti dopo 2 partite (hanno vinto all’esordio, hanno perso alla seconda uscita) mentre gli ospiti sono ancora fermi al palo (doppio ko con 3 reti incassate e nessuna realizzata).

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato il Goal

Vale la pena ricordare che il Sandefjord, nella passata stagione, ha chiuso al quinto posto mentre l’undici della Capitale non è andato oltre la dodicesima posizione, vicinissimo alla zona retrocessione.
Le amichevoli di avvicinamento al campionato disputate dal Kfum non sono state brillanti (3 pareggi, 2 sconfitte e una sola vittoria) mentre il Sandefjord ne ha vinte 7, a cui vanno aggiunti un pareggio e una sconfitta.
Qui può davvero succedere di tutto ma, ipotizzando che possa arrivare la prima rete degli ospiti, forse è il Goal l’esito che si lascia preferire: quota 1.56 su Eplay24 e NetBet, 1.57 su Sisal.

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