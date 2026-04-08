Barcellona-Atletico Madrid, spettacolo e scintille

Stasera si completa il quadro dell’andata dei quarti di Champions League . Il derby spagnolo promette scintille e spettacolo. Pochi giorni fa il Barcellona ha battuto 2-1 l’ Atletico Madrid in campionato, decisivo Lewandowski . Quello di stasera sarà il quinto incrocio stagionale, il Barça ne ha vinti tre ma ha perso (4-0) un match che è costato l’eliminazione dalla Copa del Rey.

My Combo: la sintesi su Barcellona-Atletico Madrid

Il Barça è un rullo compressore che nelle ultime nove partite ha vinto otto volte. L’Atletico al Camp Nou ha raccolto quasi sempre delusioni ma in Champions ha la storia dalla sua parte: nei due precedenti incroci nei quarti di Champions (2013/14 e 2015/16) ha avuto la meglio sul Barcellona. Risale al 1° ottobre l’ultimo ko interno di Lamine Yamal e compagni. Secondo la visione My Combo di SisalTipster, quindi, la striscia di imbattibilità blaugrana si allungherà con vittoria o pareggio contro l’Atletico. Otto degli ultimi nove precedenti sono andati in archivio con almeno tre gol complessivi e tutto lascia presupporre che stasera il pubblico del “Camp Nou” si divertirà parecchio. Per uscire dal fortino blaugrana con un risultato positivo l’Atletico ricorrerà ad ogni mezzo, lecito o meno. Ragionevole ipotizzare che i Colchoneros (tra i più “cattivi” con 24 gialli e un rosso all’attivo) riceveranno più cartellini rispetto ai blaugrana. Viste le statistiche delle due squadre, sono attesi almeno 7 tiri in porta totali nel match. Non occorre andare troppo lontano nel tempo per trovare supporto alla tesi: sabato scorso ci sono stati 10 tiri in porta totali, di cui ben 8 di marca blaugrana.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Barcellona-Atletico Madrid: 1) Barcellona non perde 2) Almeno 3 gol complessivi 3) Atletico riceve più cartellini 4) Almeno 7 tiri in porta totali.

My Combo: la sintesi su Psg-Liverpool

Al Parco dei Principi il Psg campione in carica, dopo aver eliminato il Chelsea (complessivo 8-2), affronta un’altra squadra inglese, il Liverpool. Si tratta di un remake del confronto andato in scena lo scorso anno agli ottavi: un successo esterno per parte, 1-0, con vittoria del Paris ai calci di rigore. I francesi arrivano all’appuntamento in grande spolvero: 4 successi di fila e 15 gol segnati nel parziale. Il Liverpool, eliminato dalla Fa Cup per mano del City, fa all-in sulla Champions per salvare la stagione dal fallimento. In generale sono sei gli incroci tra Psg e Liverpool e nessuno è finito in parità. Il punto di partenza della visione My Combo di SisalTipster è quindi la vittoria di una delle due squadre. Vittoria che, però, potrebbe arrivare solo nei secondi 45 minuti, dopo una prima frazione chiusa in equilibrio. Uno scenario che si è verificato nelle ultime quattro trasferte disputate dai Reds in Premier League. Tante le stelle in campo, tra loro il Pallone d’Oro 2025 Ousmane Dembelé. Nell’incrocio più recente gli sono bastati 12 minuti per sbloccare la sfida e far iniziare la cavalcata trionfale del Paris. Se il bomber di Luis Enrique è il prescelto per stappare il match, in chiave assist la scelta cade su chi a fine stagione saluterà il Liverpool dopo nove anni di trionfi. Si tratta di Mohamed Salah, protagonista con gol e assist nel poker rifilato dal Liverpool al Galatasaray.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Psg-Liverpool: 1) Vince una delle due 2) Pareggio a fine primo tempo 3) Dembelé primo marcatore 4) Salah assist.