Pronostico Braga-Betis, due esiti da provare di cui uno ad alta quota

Nella Liga Portugal sarebbe primo in classifica... se non ci fossero Benfica , Sporting e Porto ! Il Braga , infatti, conduce il campionato lusitano senza le magnifiche tre (quelle che quasi ogni anno sono davanti a tutte le altre) e, reduce da una vittoria in trasferta (1-0 sul campo della Moreirense), consolida il quarto posto effettivo nella graduatoria della massima serie portoghese.

Braga-Betis, che quota per il segno 1!

Non solo campionato, però. Il Braga ha conquistato anche i quarti di finale dell’Europa League e stasera (ore 18.45) gioca l’andata contro il Betis. Un match al quale i lusitani sono arrivati finendo sesti nella classifica “campionato” della competizione e facendo fuori, negli ottavi, il Ferencvaros ribaltando, con un 4-0 nel ritorno, lo 0-2 rimediato in Ungheria all’andata. Il Betis ne La Liga è quinto e in campionato non vince da 6 turni consecutivi (4 pareggi e 2 sconfitte) e l’unico successo recente è il 4-0 rifilato al Panathinaikos nel ritorno degli ottavi di questa Europa League grazie al quale ha posto rimedio allo 0-1 di Atene subìto sette giorni prima. Alla luce di questi risultati, e tenendo anche contro della forma recente, il pronostico sembra sorridere, almeno sulla carta, alla formazione di casa. La qualificazione si gioca nell’arco di 180 minuti e quindi, in questi primi 90, probabilmente si cercherà di non correre troppi rischi per non pregiudicare prematuramente le chances di passaggio del turno. L’1 si lascia preferire, l’Under 2,5 può rappresentare una valida alternativa.

Il successo del Braga è in lavagna a 2.57 su Vincitu, a 2.55 su Eplay24, a 2.50 su Sisal. L'Under 2,5 è proposto a 1.73 da Eplay24 e Bet365, a 1.72 da Eurobet e Sisal.