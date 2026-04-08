Pronostico Goztepe-Galatasaray: che occasione per Icardi e compagni!

Comparazione quote Goztepe-Galatasaray: segno 2

Al momento, infatti il “Gala” è primo con una lunghezza di vantaggio su Fenerbahce e Trabzonspor appaiati alle sue spalle. Dopo l’incontro di stasera ne resteranno altri sei e, in caso di vittoria, il distacco salirebbe a +4. Non tantissimo ma quel tanto che potrebbe bastare da qui alla fine. Ill Goztepe, quinto (e già battuto all’andata 3-1) non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile anche se, però, ha fin qui subìto solo 20 reti (le stesse finora incassate dal Galatasaray) e dunque di fronte ci saranno le due migliori difese del campionato. L’occasione per scappare è troppo ghiotta per farsela sfuggire...

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