Il pronostico di Porto-Nottingham Forest: ecco l'esito che vale quota 2.20

Vince il Porto? Segno 1 a quota alta

L’occasione per provare a ripetere quella esperienza ci potrebbe essere, a patto che i lusitani riescano ad avere la meglio nel doppio confronto con il Nottingham (valevole come quarto di finale di Europa League) che inizia stasera (ore 21.00). Il Porto nella Liga Portugal è primo in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sullo Sporting (ma anche una partita in più) e nell’ultimo turno ha sprecato l’occasione per allungare ulteriormente sulla sua prima inseguitrice. Passato in vantaggio sul Famalicao al 91’ si è fatto riprendere al 99’ per il 2-2 finale. Il Nottingham in Premier League è quint’ultimo con 3 lunghezze di vantaggio sulla terz’ultima e ha conquistato questo margine battendo a Londra, all’ultima uscita, il Tottenham per 3-0 (gli “Spurs” sono adesso quart’ultimi). Per quanto riguarda invece l’Europa League, il Forest ha eliminato il Fenerbahce nei sedicesimi e il Midtjylland negli ottavi. Il Porto non ha disputato i playoff (ha chiuso al quinto posto nella classifica “campionato” della prima fase) facendo poi fuori, con un doppio successo, lo Stoccarda.

Il segno 1, a cui è anche associata una quota davvero interessante, è quello che si lascia preferire.

La vittoria del Porto in questa partita d'andata si gioca a 2.18 su Eplay24 e DomusBet, a 2.15 su Sisal.

Il pareggio è in lavagna a 3.10, il 2 del Nottingham vale 3.60.