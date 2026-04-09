Pronostico Frosinone-Palermo: Alvini e Inzaghi si giocano una fetta di Serie A

Nel turno di Pasqua hanno vinto Venezia, Frosinone e Palermo mentre il Monza, in nove contro undici, ha strappato un punto al Ceravolo di Catanzaro. La lotta per la promozione diretta resta aperta e nelle ultime cinque giornate i punti pesano tantissimo: adesso non si può davvero più sbagliare. Già stasera si torna in campo con uno scontro diretto ad alta quota. Al “Benito Stirpe” il Frosinone, secondo in classifica con 68 punti (-3 dal Venezia capolista) ospita il Palermo, quarto a quota 64. Ecco il pronostico del match, in programma alle 20.30.
Pronostico Frosinone-Palermo: segnano entrambe
Va da sè che un successo sarebbe fondamentale per i siciliani, che si porterebbero a meno uno dai laziali. Poi, chiaramente, ci sarà da fare i conti anche con il Monza che sabato ospiterà il Bari. Campionato di altissimo livello per il Frosinone, che fin qui ha perso solo tre volte: due col Venezia, poi col Monza. C’è poi da dire che l’undici di Alvini può vantare il secondo miglior attacco del campionato, tanto che nelle ultime 10 giornate è stato una sentenza: ha sempre segnato due o tre gol. Il Palermo risponde con la miglior difesa del torneo, record condiviso con il Monza, finora però i siciliani non sono ancora riusciti a graffiare una “big” in trasferta: vedi il pesante ko in casa del Monza. Le quote premiano i padroni di casa ma in lavagna il divario è decisamente contenuto: segno 1 a 2.40, il 2 è proposto a 2.80. A prescindere dall’esito finale, si può ipotizzare che entrambe andranno a segno. Il Goal è offerto a 1.52 da Sisal e Vincitu, a 1.51 da Eplay24. L'offerta sale a 3.50 per l'esito "Goal primo tempo", che il Palermo non fa registrare da ben 10 giornate consecutive.