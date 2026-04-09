Pronostico Frosinone-Palermo: Alvini e Inzaghi si giocano una fetta di Serie A

Nel turno di Pasqua hanno vinto Venezia , Frosinone e Palermo mentre il Monza , in nove contro undici, ha strappato un punto al Ceravolo di Catanzaro. La lotta per la promozione diretta resta aperta e nelle ultime cinque giornate i punti pesano tantissimo: adesso non si può davvero più sbagliare. Già stasera si torna in campo con uno scontro diretto ad alta quota. Al “Benito Stirpe” il Frosinone , secondo in classifica con 68 punti (-3 dal Venezia capolista) ospita il Palermo , quarto a quota 64. Ecco il pronostico del match, in programma alle 20.30.

Pronostico Frosinone-Palermo: segnano entrambe

Va da sè che un successo sarebbe fondamentale per i siciliani, che si porterebbero a meno uno dai laziali. Poi, chiaramente, ci sarà da fare i conti anche con il Monza che sabato ospiterà il Bari. Campionato di altissimo livello per il Frosinone, che fin qui ha perso solo tre volte: due col Venezia, poi col Monza. C’è poi da dire che l’undici di Alvini può vantare il secondo miglior attacco del campionato, tanto che nelle ultime 10 giornate è stato una sentenza: ha sempre segnato due o tre gol. Il Palermo risponde con la miglior difesa del torneo, record condiviso con il Monza, finora però i siciliani non sono ancora riusciti a graffiare una “big” in trasferta: vedi il pesante ko in casa del Monza. Le quote premiano i padroni di casa ma in lavagna il divario è decisamente contenuto: segno 1 a 2.40, il 2 è proposto a 2.80. A prescindere dall’esito finale, si può ipotizzare che entrambe andranno a segno. Il Goal è offerto a 1.52 da Sisal e Vincitu, a 1.51 da Eplay24. L'offerta sale a 3.50 per l'esito "Goal primo tempo", che il Palermo non fa registrare da ben 10 giornate consecutive.