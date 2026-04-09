Pronostico Real Madrid-Girona, Blancos favoriti ma occhio... al Bayern

Il gol di Lewandowski all’ Atletico Madrid avvicina la Liga 2025/26 al Barcellona . I blaugrana hanno battuto in rimonta la squadra di Simeone (che invece si è imposta 2-0 al Camp Nou nell'andata dei quarti di Champions) mentre il Real Madrid , condannato dall’ex laziale Muriqi , ha perso a sorpresa sul campo del Maiorca . Al termine di un turno che si presentava favorevole ai Blancos, è dunque aumentato il divario tra il Barça capolista e il Real Madrid : 7 punti. Un Real che, complice l’impegno in Champions contro il Bayern, anticipa a venerdì sera il suo match di campionato.

Pronostico Real Madrid-Girona: 1 primo tempo

Al Bernabeu arriva il Girona, che battendo il Villarreal (terza forza del campionato spagnolo) ha raggiunto una posizione di classifica più tranquilla. Ai Blancos il ruolo di inseguitori non è che calzi proprio a pennello: tre ko nelle ultime sei giornate, tra l’altro contro squadre ampiamente alla loro portata come Osasuna, Getafe e Maiorca. Il Girona nelle ultime 5 trasferte ha raccolto 3 pareggi e perso contro Oviedo e Osasuna. Il segno 1 per i bookie non si discute: vale 1.30 per Eplay24, Sisal e Vincitu. Ipotizzando che il Madrid voglia chiuderla nel primo tempo (per risparmiare energie in vista del match contro il Bayern) si può provare l’1 primo tempo: a 1.66 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Elabet. Piace anche l’Over 1,5 primo tempo a quota 1.94.