Serie A, Atalanta-Juventus: statistiche, migliori quote e pronostico

Atalanta-Juventus Goal: la comparazione quote

Alla New Balance Arena di Bergamo va dunque in scena lo scontro diretto con la Juventus (quinta a meno uno dal Como), che in classifica è distante quattro lunghezze dai bianconeri.

In campionato la Dea è imbattuta in casa nel 2026 (l’ultimo ko contro l’Inter) e ha perso solo 2 degli ultimi 11 precedenti con la Vecchia Signora. Senza dimenticare che da allenatore Palladino ha battuto Spalletti nei due precedenti in carriera. Entrambi sono saliti in corsa, rispettivamente, sul treno nerazzurro e bianconero. Da quando Palladino è al timone, la Dea in campionato ha perso solo 4 partite su 20, ben 12 le vittorie. Dodici sono anche i successi all’attivo in campionato per Spalletti (alla Juve a partire dalla 10ª giornata, Palladino ha debuttato alla 12ª) come 4 sono i ko rimediati dalla Signora durante la gestione del tecnico di Certaldo.

Per i bookie Juventus favorita sull'Atalanta, a dispetto della storia recente. Il 2 bianconero è offerto a 2.34 da Vincitu, a 2.33 da Eplay24, a 2.30 da Sisal. Il pareggio si gioca a 3.40, l'1 dell'Atalanta è a 3.10.

Detto che le due squadre prediligono la somma gol finale 2, si può ipotizzare almeno una rete per parte nel match. Il motivo? Nelle ultime 10 giornate sono rimaste a secco una sola volta.

Il pronostico di Atalanta-Juventus è dunque Goal: a 1.64 su Eplay24 e Vincitu, a 1.65 su Elabet e Sisal.