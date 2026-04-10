Milan-Udinese, il pronostico è sul numero di reti segnate dai rossoneri

Battere l'Udinese per blindare la Champions. Questo l'obiettivo del Milan, scivolato al terzo posto in classifica dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Napoli. La squadra di Allegri inizia questo turno di campionato con 6 punti di vantaggio sulla Juventus, quinta in classifica. Ecco quote e pronostico di Milan-Udinese, in programma sabato 11 aprile alle ore 18.00.
Il Milan segna da due a quattro gol? Scopri le quote dei bookmaker
I problemi in zona gol non sono una novità per il Diavolo, che nelle ultime sette giornate ha fatto registrare l'Under 2,5 in ben sei occasioni. Nelle due esibizioni più recenti a San Siro, Modric e compagni hanno battuto Inter (1-0) e Torino (3-2), in precedenza avevano perso 1-0 contro il Parma. L'Udinese sbarca al Meazza dopo la buona prova offerta contro il Como, primo 0-0 in questo campionato per la squadra di Runjaic. In classifica i bianconeri occupano l'undicesimo posto e giocano liberi da qualsiasi tipo di pressione. All'andata, in Friuli, vinse 3-0 il Milan.
Per le quote è in arrivo un'altra vittoria rossonera: ipotesi a 1.40 sulle lavagne di Elabet, Eplay24 e Sisal. L'ipotesi che il Milan vada a segno da due a quattro volte (esito Multigol Casa 2-4) è proposta a 1.64 da Eplay24 e Vincitu, a 1.65 da Sisal.