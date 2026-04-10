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Pronostico Roma-Pisa, una combo per l'anticipo dell'Olimpico

Corsa Champions, il primo colpo del weekend lo batte Gasperini: giallorossi obbligati a vincere
Amedeo Paioli
2 min
Roma-PisapronosticoSerie A
Pronostico Roma-Pisa, una combo per l'anticipo dell'Olimpico© ANSA

A un certo punto della stagione sembrava proprio che la Roma potesse non solo puntare a un posto Champions (che è ancora alla sua portata) ma, addirittura, anche a qualcosa di più visto che se la giocava con Inter, Napoli e Milan. Poi, proprio il pareggio contro il Milan (il primo pareggio dall’inizio della stagione) alla 22a giornata ha segnato l’inizio della fase involutiva dei giallorossi.

Pronostico Roma-Pisa: 1+Over 2,5

Tre sole vittorie nelle 9 esibizioni successive, con altri 2 pareggi e ben 4 sconfitte, hanno fatto progressivamente perdere quota all’undici di Gasperini fino al 2-5 di domenica scorsa contro l’Inter che ha definitivamente messo in evidenza alcuni limiti della Roma. Non tutto è però ancora perduto e la matematica lo certifica. Al momento i punti che mancano per tornare a occupare il quarto posto sono infatti quattro e la sfida contro il fanalino di coda Pisa in programma stasera potrebbe permettere di accorciare le distanze. Il condizionale è d’obbligo (anche se forse eccessivo) poiché, anche se ultimi, i toscani sono da battere e bisogna considerare anche il fatto che, finora, non hanno mai vinto in trasferta. Però, contro la peggior difesa del campionato (55 reti subìte), il segno 1 (magari con l’Over 2,5 in alternativa e/o in abbinamento) non si può assolutamente escludere. La combo 1+Over 2,5 è offerta a 2.02 da Eplay24 e NetBet, a 2.10 da Sisal.

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