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Pronostici Serie A, ecco una proposta con tre partite della 32ª giornata

Cosa giocare in Cagliari-Cremonese, Torino-Verona e Bologna-Lecce
Marco Sasso
2 min
Serie AConsiglipronostici
Pronostici Serie A, ecco una proposta con tre partite della 32ª giornata© LAPRESSE

Due partite al sabato, una alla domenica. Da tre gare selezionate nell'ambito della 32ª giornata di Serie A, si ricava un tris di consigli per una proposta che genera una quota interessante. Partita per partita, una breve analisi e il relativo pronostico.

Cagliari-Cremonese - Sabato 11 aprile, ore 15.00

Il Cagliari (2 punti conquistati nelle precedenti 8 giornate) ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Cremonese quart’ultima con 3 punti in meno dei rossoblù. Da provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4, reperibile mediamente a 1.55 sulle lavagne dei bookmaker.

Torino-Verona - Sabato 11 aprile, ore 15.00

Dando uno sguardo ai ruolini di marcia di Torino e Verona si nota come entrambe le squadre non abbiano mai pareggiato nelle ultime 7 giornate di campionato. Il segno X al triplice fischio dell’arbitro moltiplica la posta per 3.35 ma si può considerare, come soluzione più conservativa, l'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: la quota è 1.65.

Bologna-Lecce - Domenica 12 aprile, ore 18.00

Bologna reduce da 2 sconfitte consecutive in casa, ci sarebbe anche la terza che è arrivata in Europa League contro l'Aston Villa. I felsinei vanno a caccia di riscatto contro un Lecce terz’ultimo con 0 punti conquistati nelle ultime 3 trasferte di Serie A. Il segno 1, in lavagna a 1.82, è quello che si lascia preferire.

Ricapitolando, i tre esiti suggeriti sono: Cagliari-Cremonese: 1X+Multigol 1-4; Torino-Verona X primo tempo o X finale; Bologna-Lecce segno 1. La quota totale è 4.65.

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