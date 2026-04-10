Pronostici Serie A, ecco una proposta con tre partite della 32ª giornata

Due partite al sabato, una alla domenica. Da tre gare selezionate nell'ambito della 32ª giornata di Serie A , si ricava un tris di consigli per una proposta che genera una quota interessante. Partita per partita, una breve analisi e il relativo pronostico .

Cagliari-Cremonese - Sabato 11 aprile, ore 15.00

Il Cagliari (2 punti conquistati nelle precedenti 8 giornate) ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Cremonese quart’ultima con 3 punti in meno dei rossoblù. Da provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4, reperibile mediamente a 1.55 sulle lavagne dei bookmaker.

Torino-Verona - Sabato 11 aprile, ore 15.00

Dando uno sguardo ai ruolini di marcia di Torino e Verona si nota come entrambe le squadre non abbiano mai pareggiato nelle ultime 7 giornate di campionato. Il segno X al triplice fischio dell’arbitro moltiplica la posta per 3.35 ma si può considerare, come soluzione più conservativa, l'esito Chance Mix X primo tempo o X finale: la quota è 1.65.

Bologna-Lecce - Domenica 12 aprile, ore 18.00

Bologna reduce da 2 sconfitte consecutive in casa, ci sarebbe anche la terza che è arrivata in Europa League contro l'Aston Villa. I felsinei vanno a caccia di riscatto contro un Lecce terz’ultimo con 0 punti conquistati nelle ultime 3 trasferte di Serie A. Il segno 1, in lavagna a 1.82, è quello che si lascia preferire.

Ricapitolando, i tre esiti suggeriti sono: Cagliari-Cremonese: 1X+Multigol 1-4; Torino-Verona X primo tempo o X finale; Bologna-Lecce segno 1. La quota totale è 4.65.