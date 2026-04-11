Como-Inter, ostacolo Fabregas per Chivu: il pronostico

Como-Inter conta per quarto posto e scudetto . Domenica sera luci accese al Sinigaglia per illuminare la super sfida tra la squadra di Fabregas , al momento quarta con 58 punti, e l’ Inter di Chivu , capolista a più 7 sul Napoli . Ecco quote e pronostico di Como-Inter , in programma domenica 12 aprile alle 20.45.

Pronostico Multigol per Como-Inter

Sono passati oltre 40 anni dall’ultima vittoria dei lariani contro i nerazzurri. Neanche Fabregas, corteggiato in estate dall’Inter, è riuscito a spezzare il sortilegio. Nella semifinale d’andata di Coppa Italia lo 0-0 finale ha sancito la sesta gara consecutiva senza gol all’attivo per i lariani contro i nerazzurri. Uno 0-0 che il Como ha fatto registrare anche nell’ultima di campionato, a Udine: 8° risultato utile di fila (in tutte le competizioni) e 15° clean sheet in Serie A, record condiviso con la stessa Inter. Vincere in riva al lago vorrebbe dire ipoteca interista sullo scudetto. Vittoria possibile per i bookie ma non scontata, visto che al Sinigaglia Nico Paz e soci hanno perso solo contro Milan e Fiorentina. Il 2 nerazzurro è quotato a 2.26 da Eplay24, a 2.25 da Snai, a 2.20 da Bwin. Il pareggio si gioca a 3.30, l'1 del Como a 3.15.

Alcune statistiche delle due squadre forniscono uno spunto per i pronostici: Como senza somma gol 1 da 14 giornate, Inter senza somma gol 3 da 16. Il Multigol 1-3 è un'opzione offerta a 1.42 da Eplay24, a 1.45 da Sisal, a 1.46 da Vincitu.