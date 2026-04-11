Pronostico Dortmund-Leverkusen, per i bookie tra Adeyemi e Schick vincerà...

Comparazione quote: segno 1 Dortmund-Leverkusen

Però i BVB hanno il dovere di crederci fino alla fine e, seppur talvolta in maniera rocambolesca, nelle ultime 12 giornate hanno conquistato ben 10 vittorie perdendo solo con il Bayern (5 turni fa) e pareggiando, il match precedente, con il Lipsia. Le ultime due esibizioni dei gialloneri sono un esempio del perché è stato utilizzato il termine “rocambolesco”.

Contro l’Amburgo il Dortmund ha chiuso il primo tempo sotto di due reti, ha sbagliato un rigore subito prima dell’intervallo e ha poi messo a segno tre gol tra il 73’ e l’84’ ribaltando l’esito del match. Sette giorni fa, invece, nella trasferta vinta 2-0 a Stoccarda ha rischiato di subìre il gol ma poi, in pieno recupero, ha bucato la rete avversaria al 94’ e al 96’.

Oggi al Signal Iduna Park arriva il Leverkusen di Patrik Schick che in questa stagione ha fatto registrare più bassi che alti. Sesto in classifica, a -4 dal quarto posto che significherebbe Champions League, nelle ultime 7 esibizioni ha vinto in due sole occasioni (contro Amburgo e Wolfsburg) e adesso dovrà vedersela contro la seconda della classe che di sicuro non gli regalerà nulla. Si parte infatti con il segno 1 tenendo però conto che entrambe le squadre finora hanno gradito molto sia il Goal che l’Over 2,5. La vittoria del Dortmund è quotata a 1.98 da Eplay24 e Netwin, a 1.95 da Bwin. Segno X a 3.80, il del Leverkusen è a 3.40.

La combo Goal+Over 2,5 si gioca a 1.70 su Eplay24 e NetBet, a 1.72 su Sisal.