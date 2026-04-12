Pronostico Fiorentina-Lazio, per i bookie tra Vanoli e Sarri finirà così...

La 32ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra i viola di Vanoli (32 punti in classifica) e i biancocelesti di Sarri (44 punti). Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Lazio , in programma lunedì 13 aprile alle 20.45.

Comparazione quote Fiorentina-Lazio: Goal

La Fiorentina veniva da 4 risultati utili di fila in campionato e nulla lasciava presagire che potesse crollare (0-3) nell'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace. Giovedì Kean e compagni proveranno la difficile rimonta, intanto c'è da fare i conti con la Lazio di Sarri che pure è imbattuta da 4 turni in Serie A (3 successi, più il recente pareggio col Parma).

Statistiche alla mano, la Fiorentina ha fatto registrare l'esito Goal in 11 delle 15 gare interne fin qui giocate in campionato. L'ipotesi che in Fiorentina-Lazio entrambe andranno a segno vale 1.86 per Eplay24, 1.82 per Eurobet, 1.77 per Snai. Per la vittoria finale i bookie considerano favoriti i viola, che hanno battuto la Lazio negli ultimi due precedenti al Franchi. Il segno 1 è quotato a 2.25 da William Hill e Bet365, a 2.30 da Eplay24. Il 2 della Lazio è a 3.40, il pareggio a 3.10. Da valutare, nella scommessa sul "risultato esatto multiplo", l'opzione "1-1/2-1/1-2/2-2": a 2.43 su Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Sisal.