Serie C girone C, il pronostico di Crotone-Catania

Nel girone C della serie C ci ha provato in ogni modo ma, alla fine, il Benevento si è reso irragiungibile e, con 4 giornate di anticipo, ha conquistato la promozione diretta in serie B .

Comparazione quote Crotone-Catania: Under 2,5

Al Catania è rimasto adesso da difendere il secondo posto che gli consentirebbe di accedere ai playoff promozione partendo dai quarti di finale. Un po’ di margine sulla terza i siciliani lo hanno ma, per non compromettere tutto nel finale, il primo passo da compiere sarà quello di superare indenne la trasferta di lunedì sera a Crotone contro una formazione che, a questo punto, fa già parte del gruppo di squadre che prenderanno parte, dall’inizio, alla lotteria degli spareggi promozione. Sia Crotone che Catania sono reduci da due inopinate sconfitte (0-1 i calabresi a Giugliano, 1-2 in casa i siciliani contro il Picerno) ma i rossoazzurri, con 21 reti subìte, possiedono la miglior difesa del campionato. Esito incerto ma l’Under 2,5 sembra quello più adatto alla serata: quota 1.51 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.