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Pronostico Manchester United-Leeds, quote ok per i Red Devils nel posticipo di Premier League

Bruno Fernandes e compagni in campo dopo ben 24 giorni, all'Old Trafford arriva una squadra vicina alla zona retrocessione
1 min
Premier LeaguequoteManchester Utd-Leeds
Pronostico Manchester United-Leeds, quote ok per i Red Devils nel posticipo di Premier League© Getty Images

Posticipo di Premier League con il Manchester Utd che riceve il Leeds. Per i “Red Devils” il ritorno in campo dopo addirittura 24 giorni per la doppia sosta per la Fa Cup con in mezzo quella per le nazionali.

Comparazione quote Manchester Utd-Leeds: segno 1

Lo United riparte con l’obiettivo di difendere il terzo posto insidiato da Aston Villa (e anche Liverpool) e lo fa contro un Leeds reduce dalla vittoria ai rigori (dopo il 2-2 finale) in casa del West Ham grazie alla quale ha conquistato la semifinale di Fa Cup. In campionato il Leeds è vicino alla zona retrocessione e non vince da 6 giornate: 4 pareggi e 2 sconfitte. Stasera, quindi, è l’1 che si lascia preferire.

La vittoria dei Red Devils è quotata a 1.55 da Eplay24, Elabet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 4.25, il 2 a 5.70.

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