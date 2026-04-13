Campionato spagnolo, pronostico Levante-Getafe: due esiti in evidenza

I consigli sul numero di reti in partita

Con queste premesse il posticipo de LaLiga di stasera promette scintille e i punti in palio, a 8 gare dalla fine, assumono una importanza fondamentale. Il Levante, dopo quattro esibizioni senza sconfitta (2 pareggi e 2 vittorie) è caduto all’ultimo turno (0-2) a San Sebastian contro la Real Sociedad incassando 2 reti che rendono la sua difesa la seconda peggiore del campionato (50 le reti totali subìte).

Il Getafe non vuole però essere da meno. Non pareggia da 8 turni di fila (2 sconfitte e 6 vittorie) ma dal... basso dei suoi soli 27 gol messi a segno risponde al Levante risultando il secondo peggior attacco del torneo ma, con 31 reti al passivo, anche terza miglior difesa de LaLiga (solo Real Madrid e Barcellona hanno preso, rispettivamente, 2 e 1 rete in meno). In linea con le quote l’esito del match è incerto, padroni di casa leggermente favoriti: segno 1 a 2.60, il 2 vale 3.10. Under 2,5 e NoGoal, graditi a entrambe, potrebbero rappresentare la soluzione del rebus. Tra i due esiti paga qualcosa in più il No Goal: 1.65 su Sisal, 1.63 su Eplay24, 1.60 su Elabet.