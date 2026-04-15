Pronostico Bayern-Real Madrid: super sfida da 1 senza trascurare…

Neanche il Real Madrid è riuscito nell’impresa di battere il Bayern di quest’anno. Otto giorni fa, nell’andata dei quarti di finale di Champions League al Santiago Bernabeu, i bavaresi sono usciti dal campo con una vittoria per 2-1 grazie alla quale partono in chiaro vantaggio nel retour match di stasera.

Per le quote tra Bayer e Real è favorito...

Eppure, stando ai numeri, la sfida è stata decisamente equilibrata. Al leggero vantaggio nel possesso palla dei tedeschi (52% a 48%) e all’assoluto equilibrio nei tiri totali (20 ciascuno) si contrappone il solo tiro nello specchio della porta in più dei madridisti (9 a 8).

La sicurezza del Bayern si evince anche dal resto. A parte le 13 vittorie (e i due pareggi) nelle ultime 15 esibizioni (nonché 2 soli ko in 45 gare dall’inizio della stagione) ci sono i successi netti in Bundesliga anche tra un turno e l’altro di Champions.

Esattamente l’opposto del Real Madrid che, prima della sfida con il Bayern, ha perso 1-2 a Maiorca e, dopo, non è andato oltre l’1-1 casalingo con il Girona. Il Bayern parte favorito anche stasera, il segno 1 si gioca a 1.48 (ma gli basterebbe anche un pareggio) senza trascurare gli immancabili Goal e Over 2,5. La combo che lega i due esiti è in lavagna a 1.38 su Eplay24 e NetBet, a 1.44 su Sisal.