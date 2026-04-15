Arsenal-Sporting Lisbona, il pronostico della sfida dell'Emirates

Sembrava una stagione trionfale e invece, per l’Arsenal , in venti giorni è cambiato tutto.

All'Emirates si parte con l'1

In 3 delle ultime 4 gare sono arrivate le eliminazioni dalla Efl Cup (per mano del Manchester City, e ci può stare) e dalla Fa Cup (per mano del Southampton che milita in Championship, e non ci sta affatto) seguite dall’1-2 casalingo con il Bournemouth che ha portato alla perdita di quasi tutto il vantaggio sul City in campionato (adesso è +6 con Guardiola che ha una gara in meno e lo scontro diretto in programma questo weekend).

Meno male che la gara che manca all’appello è l’1-0 di Lisbona con lo Sporting nell’andata dei quarti di Champions che permette all’undici di Arteta di giocare il ritorno di stasera con una certa serenità. Il vantaggio non è enorme ma dovrebbe bastare.

Si parte con l’1 ma Goal e Over 2,5 ci potrebbero stare. La vittoria dell'Arsenal è quotata a 1.55 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal. Goal+Over 2,5 a 2.35 su Eplay24 e Betsson, a 2.37 su Vincitu.