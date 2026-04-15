Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Europa League, quote e pronostico di Aston Villa-Bologna

Emiliani al Villa Park per l’impresa: al Dall’Ara è finita 3-1 per gli inglesi
2 min
aston villa-bolognaquotepronostico
Europa League, quote e pronostico di Aston Villa-Bologna© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Giocare la gara di ritorno di una competizione europea partendo con uno svantaggio di due reti è già abbastanza complicato. Se poi questo match deve essere disputato addirittura in trasferta ecco che il passaggio del turno diventa quasi impossibile.

Comparazione quote Aston Villa-Bologna: Goal

Questa, però, è la situazione del Bologna che, sette giorni fa, si è fatto battere in casa dall’Aston Villa (1-3) e adesso la strada per la semifinale di Europa League diventa davvero impervia.

Anche perché di fronte gli emiliani hanno una avversaria guidata da un “certo” Unai Emery che questa competizione l’ha già vinta 4 volte, un record che gli è valso il soprannome di “Re di Coppe”.

La coincidenza vuole che il Bologna, in Europa, aveva una striscia di imbattibilità che durava da 11 gare consecutive (6 vittorie e 5 pareggi) iniziata dopo l’ultima sconfitta, all’esordio nella competizione proprio contro l’Aston Villa (0-1) e, guarda il caso, terminata di nuovo per mano dell’Aston Villa. Qualche speranza, giovedì scorso prima del match i rossoblù l’avevano coltivata visto che i “Villans”, dopo un avvio brillante, avevano un po’ frenato nella seconda metà della stagione ma così non è andata e adesso ci sarebbe solo da recuperare e si tratta di un’impresa davvero difficile.

E’ stato Goal all’andata, dovrebbe essere Goal anche al ritorno: quota 1.76 su Eplay24 e Betsson, 1.72 su Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS