Europa League, pronostico Nottingham Forest-Porto: dopo il pareggio dell'andata...

Nel match d’andata, a Oporto, sembrava che il Nottingham non avesse alcuna chance di uscire imbattuto dall’Estadio do Dragao e invece, alla fine, è arrivato un pareggio per 1-1 che lascia apertissima la qualificazione ad entrambe le squadre.

Pronostico Nottingham-Porto: Goal

In palio la semifinale di Europa League, un traguardo in linea con l’andamento della stagione dei portoghesi (primi in classifica nella Liga Portugal), un po’ meno per quanto riguarda gli inglesi (che sono solo a +3 dalla terz’ultima in campionato, ancora in piena lotta per non retrocedere). All’andata è accaduto tutto in due minuti e all’inizio del match. All’11’ passa in vantaggio il Porto ma, neanche il tempo di festeggiare, che al 13’, su autogol, pareggia il Nottingham. La pressione successiva dei padroni di casa non ha prodotto granché con un netto vantaggio soltanto nei numeri.

Il Porto ha tirato 16 volte contro i 6 soli tiri totali del Nottingham con 8 tiri lusitani nello specchio della porta contro i 2 del Forest. Anche nei corners (5 a 2) avanti i portoghesi ma, alla fine, il pareggio non si è schiodato. Adesso, a campi invertiti, è il momento della verità. Chi vince va in semifinale, chi perde termina qui la sua corsa. Le quote concedono al segno 1 un leggero vantaggio: 2.35 contro il 3.20 previsto per il 2 ma, in una gara dove tutto può succedere, forse è il Goal che si lascia preferire: quota 1.91 su Eplay24, 1.88 su Eurobet, 1.85 su Snai.