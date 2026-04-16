Pronostico Inter-Cagliari, prove di fuga scudetto per Chivu

Cinque gol alla Roma , quattro al Como : l’Inter è tornata alla grande! Un exploit che ha permesso ai nerazzurri di consolidare il primato in classifica con 75 punti, il Napoli è più giù a quota 66. La squadra allenata da Chivu nella 33ª giornata di Serie A ospiterà il Cagliari : ecco quote e pronostico di Inter-Cagliari , in programma venerdì 17 aprile alle 20.45.

Inter-Cagliari, pronostico: 1+Multigol 2-4

Il rendimento dei nerazzurri al “Meazza” parla chiaro. Marcus Thuram e compagni in casa con 44 reti realizzate (miglior attacco interno del torneo) e soltanto 15 subite vantano la bellezza di 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari con l’1-0 inflitto alla Cremonese si è portato a +6 dal terz'ultimo posto. L’undici guidato da Fabio Pisacane si presenta a Milano dopo aver conquistato un solo punto nelle precedenti 4 trasferte. Per le quote il segno 1 non sembra in discussione e paga circa 1.20 mentre il 2 del Cagliari (mai vittorioso negli ultimi 12 precedenti con l’Inter) vale ben 13 volte la posta. Da segnalare che i sardi in trasferta hanno chiuso ben 14 incontri su 16 con un numero di reti compreso tra 2 e 4.

La “combo” che lega il segno 1 al Multigol 2-4 è proposta a 1.78 da Sisal, a 1.77 da Eplay24 e NetBet.