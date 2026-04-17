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Serie B, 35ª giornata: quote e pronostico di Sampdoria-Monza

I blucerchiati vogliono blindare la salvezza ma i brianzoli “vedono” la promozione in Serie A
1 min
Sampdoria-MonzaSerie Bquote
Serie B, 35ª giornata: quote e pronostico di Sampdoria-Monza© LAPRESSE

La 35ª giornata di Serie B si apre venerdì sera con l’anticipo del Ferraris tra Sampdoria e Monza: ecco quote e pronostico del match, fischio d’inizio alle ore 20.30. 

Comparazione quote Sampdoria-Monza: Goal

A fare gli onori di casa sarà dunque la Sampdoria, che per la prima volta in questo campionato ha messo in fila tre vittorie: Avellino, Empoli e Pescara. Curiosità: tutti successi maturati nei secondi 45 minuti. 

Il Monza non vuole certo fermarsi sul più bello ora che vede più vicino l’obiettivo “promozione diretta”. In trasferta, però, i brianzoli non vincono da un mese e mezzo: 3-1 al Cesena. Le quote assegnano il ruolo di favorito al Monza anche se il 2 va ben oltre il raddoppio. Sembra valida la scelta dell’esito Goal in un match che vede di fronte due formazioni che non vogliono alzare il piede dall’acceleratore.

L’ipotesi che in Samp-Monza segneranno entrambe vale 1.90 per Bwin, 1.87 per Eplay24 e AdmiralBet.

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