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Serie A, Allegri nella “Fatal Verona”: quote e pronostico

Momento delicato per i rossoneri, obbligati a vincere contro gli scaligeri che a loro volta sono ad un passo dalla retrocessione in B
2 min
Verona-MilanAllegripronostico
Serie A, Allegri nella “Fatal Verona”: quote e pronostico© LAPRESSE

Il Milan al Bentegodi ha perso due Scudetti, tanto che si parla di “Fatal Verona” per il Diavolo. Ma Allegri non può farsi condizionare dalla storia: la sua squadra deve vincere per tenersi stretto il terzo posto in classifica e annessa qualificazione alla prossima Champions. Ecco quote e pronostico di Verona-Milan, in programma domenica 19 aprile alle ore 15.00.

Il Milan segna almeno due gol? Scopri le quote dell'Over 1,5 Ospite

Non c’è dubbio che sia il momento più difficile per il Milan da inizio campionato: 3 sconfitte, tra l’altro senza gol all’attivo, nelle ultime 4 giornate. Preoccupante sotto tutti i punti di vista lo 0-3 incassato dall’Udinese, la prima in campionato con tre reti subìte in un colpo solo da Maignan. Di fronte c’è un Verona che ha perso 7 delle ultime 8 partite ed è davvero ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Al Bentegodi l’Hellas ha vinto solo con l’Atalanta, per il resto ha raccolto 4 pareggi e ben 10 sconfitte. I 24 gol subìti in casa dal Verona, peggior difesa casalinga della A insieme al Torino, rendono giustificata la scelta dell’Over 1,5 Ospite. L’ipotesi che in Verona-Milan i rossoneri vadano a segno almeno due volte è quotata a 1.75 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Vincitu. Il segno 2 di Verona-Milan vale 1.57 per Eplay24Sisal e Vincitu, l’offerta per l’1 dell'Hellas oscilla tra 6 e 6.50.

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