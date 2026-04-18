Serie A, Allegri nella “Fatal Verona”: quote e pronostico

Il Milan segna almeno due gol? Scopri le quote dell'Over 1,5 Ospite

Non c’è dubbio che sia il momento più difficile per il Milan da inizio campionato: 3 sconfitte, tra l’altro senza gol all’attivo, nelle ultime 4 giornate. Preoccupante sotto tutti i punti di vista lo 0-3 incassato dall’Udinese, la prima in campionato con tre reti subìte in un colpo solo da Maignan. Di fronte c’è un Verona che ha perso 7 delle ultime 8 partite ed è davvero ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Al Bentegodi l’Hellas ha vinto solo con l’Atalanta, per il resto ha raccolto 4 pareggi e ben 10 sconfitte. I 24 gol subìti in casa dal Verona, peggior difesa casalinga della A insieme al Torino, rendono giustificata la scelta dell’Over 1,5 Ospite. L’ipotesi che in Verona-Milan i rossoneri vadano a segno almeno due volte è quotata a 1.75 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Vincitu. Il segno 2 di Verona-Milan vale 1.57 per Eplay24, Sisal e Vincitu, l’offerta per l’1 dell'Hellas oscilla tra 6 e 6.50.