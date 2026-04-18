Bayern Monaco, è qui la festa? Ecco il pronostico del match con lo Stoccarda

Bayern batte Stoccarda? Ecco a quanto è quotato il segno 1

Ma non è tutto. Con la sconfitta rimediata dal Dortmund nell’ultimo turno per mano del Leverkusen (0-1 al Signal Iduna Park), il vantaggio di Kane e compagni è salito a 12 punti sui BVB e adesso mancano solo 5 giornate alla fine del campionato. I calcoli sono semplici... a disposizione ci sono ancora 15 punti e, supponendo che i gialloneri vincano tutte le 5 partite rimanenti, potrebbero raggiungere al massimo quota 79 punti in classifica. Il Bayern, che di punti ne ha già 76, vincendo il prossimo match arriverebbe anche lui agli stessi 79 ma con una differenza fondamentale, una... differenza reti di +78 contro il “modesto” +31 del Dortmund. E siccome in caso di arrivo in parità in Germania è la differenza reti che fa la... differenza ecco che, battendo lo Stoccarda, i bavaresi potrebbero festeggiare anche la conquista del titolo di campioni di Germania con largo anticipo. E con un obiettivo del genere a portata di mano, mai come stavolta, sembra impossibile non concedere totale fiducia al segno 1. La vittoria del Bayern è offerta a 1.41 da Eplay24 e NetBet, a 1.40 da Sisal.