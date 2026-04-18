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City-Arsenal, la resa dei conti: il pronostico della super sfida tra Guardiola e Arteta

Le quote dell'attesissimo faccia a faccia tra Citizens e Gunners
Amedeo Paioli
3 min
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City-Arsenal, la resa dei conti: il pronostico della super sfida tra Guardiola e Arteta© Getty Images

Sembrava ormai fatta ma adesso la faccenda si complica. L’Arsenal, poco alla volta, ha dilapidato il vantaggio che aveva in classifica sul Manchester City e adesso, in Premier League, le lunghezze che separano “Gunners” e “Citizens” sono solo 6. Nell’ultimo turno l’undici di Arteta ha fatto harakiri perdendo in casa (1-2) contro il Bournemouth mentre Pep Guardiola è andato a Stamford Bridge rifilando un sonoro 3-0 al povero Chelsea. Si dirà ma... 6 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine del campionato non sono un buon margine? Certo, se non fosse che Haaland e compagni hanno una partita in meno rispetto all’Arsenal e che, in questo fine settimana, all’Etihad Stadium il City riceve proprio... l’Arsenal. Non serve la calcolatrice per intuire che i 6 punti, qualora i londinesi dovessero andare ko a Manchester, potrebbero diventare... zero e allora, da qui alla fine, ne vedremo delle belle.

City o Arsenal? Per i bookie c'è un chiaro favorito

In questo fine settimana inevitabilmente l’attenzione sarà tutta rivolta alla sfida che potrebbe valere il titolo, quella di domenica alle 17.30 tra Manchester City e Arsenal. I “Gunners”, per mantenere il primato solitario, hanno due risultati a disposizione mentre i “Citizens, se vogliono sperare nell’aggancio (dovranno anche vincere l’incontro rinviato con il Crystal Palace), non hanno scelta... servono i 3 punti e basta! A guardare gli ultimi risultati l’inerzia sembrerebbe dalla parte del City. L’Arsenal, nelle due prime (sciagurate) esibizioni tra le ultime quattro, ha prima perso la finale di Efl Cup (proprio per mano della compagine di Guardiola) ed è poi uscito dalla Fa Cup (per mano, addirittura, del Southampton che milita nella B inglese). Senza contare che, pur accedendo alle semifinali di Champions, Gyokeres e compagni non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro lo Sporting Lisbona.

La squadra di Manchester, dopo essere stata eliminata dal Real Madrid in Champions, ha invece tirato fuori gli artigli aggiudicandosi prima la Efl Cup (battuto l’Arsenal 2-0), conquistando la semifinale di Fa Cup (4-0 al Liverpool) e completando il tris con la vittoria, ricordata all’inizio, per 3-0 in casa del Chelsea nell’ultima di campionato. Per le quote, di conseguenza, è il City a partire favorito: segno 1 a 1.80, il 2 supera quota 4. Tuttavia, poiché  in una sfida del genere tutto è possibile, potrebbe risultare più efficace guardare in direzione del Multigol 2-4: un esito offerto a 1.52 da Sisal, a 1.45 da AdmiralBet, a 1.43 da Eplay24.

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