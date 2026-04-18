Pronostico Modena-Frosinone, i laziali vogliono rispondere al Monza

In Serie B continua l’avvincente lotta a tre per i primi due posti che portano alla promozione diretta in A . Il Frosinone deve vedersela con Venezia e Monza (che ieri ha battuto 3-0 la Sampdoria) contro le quali è in svantaggio, però, negli scontri diretti .

Pronostico Modena-Frosinone: Multigol 2-4

Ai ciociari non basterà dunque arrivare pari con una di loro ma dovranno riuscire ad avere anche un solo punto di vantaggio. Alla fine della stagione regolare del torneo mancano però solo quattro partite e l’impresa sembra complicata. Anche così il Frosinone ha il dovere di provarci a cominciare dalla trasferta di oggi a Modena contro una squadra che sembra ormai sicura di un posto nei playoff. All’andata finì 2-2 e oggi, nonostante quello che dicono le quote, pur concedendo al 2 qualche possibilità di uscita in più, è forse il Multigol 2-4 a concedere maggior fiducia.

L'ipotesi che in Modena-Frosinone ci siano da due a quattro reti vale 1.42 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.