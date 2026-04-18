Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Modena-Frosinone, i laziali vogliono rispondere al Monza

La squadra di Alvini ospite di una squadra ormai sicura di un posto nei playoff
2 min
Modena-FrosinoneSerie Bquote
Pronostico Modena-Frosinone, i laziali vogliono rispondere al Monza© LAPRESSE

In Serie B continua l’avvincente lotta a tre per i primi due posti che portano alla promozione diretta in A. Il Frosinone deve vedersela con Venezia e Monza (che ieri ha battuto 3-0 la Sampdoria) contro le quali è in svantaggio, però, negli scontri diretti.

Pronostico Modena-Frosinone: Multigol 2-4

Ai ciociari non basterà dunque arrivare pari con una di loro ma dovranno riuscire ad avere anche un solo punto di vantaggio. Alla fine della stagione regolare del torneo mancano però solo quattro partite e l’impresa sembra complicata. Anche così il Frosinone ha il dovere di provarci a cominciare dalla trasferta di oggi a Modena contro una squadra che sembra ormai sicura di un posto nei playoff. All’andata finì 2-2 e oggi, nonostante quello che dicono le quote, pur concedendo al 2 qualche possibilità di uscita in più, è forse il Multigol 2-4 a concedere maggior fiducia.

L'ipotesi che in Modena-Frosinone ci siano da due a quattro reti vale 1.42 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS