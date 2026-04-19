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Pronostico Juventus-Bologna, che occasione per i bianconeri

Gli uomini di Spalletti possono approfittare delle battute d'arresto di Como e Roma per conquistare 3 punti preziosi in chiave Champions
2 min
Juventus-BolognapronosticoSpalletti
Pronostico Juventus-Bologna, che occasione per i bianconeri© Marco Canoniero

Il Como ha perso col Sassuolo, la Roma ha pareggiato con l'Atalanta. Per la Juventus di Spalletti, impegnata in casa contro il Bologna, è un'occasione da sfruttare per conquistare 3 punti preziosi in chiave Champions. Ecco il pronostico di Juventus-Bologna, in programma domenica 19 aprile alle ore 20.45.

Comparazione quote: segno 1 Juventus-Bologna

La Juventus sembra essersi messa alle spalle il periodo no: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate e, nel periodo, un solo gol al passivo. Allo Stadium arriva un Bologna che, uscito dall'Europa League per mano dell'Aston Villa, vuole chiudere dignitosamente il suo altalenante campionato. Da segnalare che la squadra di Vincenzo Italiano non pareggia da 13 giornate di fila e che, con 26 gol segnati in 16 trasferte, può vantare il secondo miglior attacco esterno della Serie A. Il Bologna non batte la Juventus a Torino da oltre 15 anni: era il 26 febbraio 2011, decisiva una doppietta di Marco Di Vaio. Per le quote Juve favorita, l'1 è quotato a 1.45 da Eplay24, NetBet e Sisal. Il pareggio (se ne sono visti ben cinque negli ultimi sei scontri diretti) è offerto a 4.50, il 2 del Bologna tocca quota 7. Per i bookie dopo 4 Under 2,5 di fila della Juve tornerà a riproporsi l'Over 2,5: 1.65 l'offerta di Eplay24, Betsson e Sisal.

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