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Pronostico Lecce-Fiorentina, nel Monday night la parola d’ordine è salvezza

Di Francesco deve fare punti contro Vanoli, reduce dall’eliminazione dalla Conference League
1 min
Lecce-FiorentinaquoteSerie A
Pronostico Lecce-Fiorentina, nel Monday night la parola d’ordine è salvezza© LAPRESSE

Con Lecce-Fiorentina cala il sipario sulla 33ª giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco, terz’ultima con 27 punti, ospita i viola che hanno 8 punti in più. Per Vanoli l’obiettivo è blindare la salvezza dopo l’eliminazione dalla Conference League per mano del Crystal Palace.

Statistiche e pronostico Lecce-Fiorentina: Multigol 1-3

Il Lecce nell’ultimo periodo ha pagato a caro prezzo un calendario impegnativo: 4 sconfitte consecutive e un solo gol segnato nel periodo. In Serie A i salentini continuano ad avere il peggior attacco (21 centri), chiamato a sbloccarsi contro una viola imbattuta da 5 giornate: 3 vittorie e 2 pareggi.

Curioso come entrambe le squadre non abbiano ancora mai fatto registrare il parziale/finale 1/X, sponda Lecce va segnalato il feeling con il Multigol 1-3 visto in 24 partite su 32. L’ipotesi che il delicato posticipo del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina finisca con un range compreso tra 1 e 3 reti vale 1.34 per Eplay24 e NetBet, 1.36 per Sisal.

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