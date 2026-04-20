Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Premier League, quote e pronostico di Crystal Palace-West Ham

Ospiti in cerca di punti salvezza nel posticipo della 33a giornata
1 min
Crystal Palace-West HamquotePremier League
Premier League, quote e pronostico di Crystal Palace-West Ham© Getty Images

Reduce dalla conquista della prima semifinale della sua storia (anche se si tratta della Conference League) il Crystal Palace completa il turno di Premier League ospitando il West Ham che ha bisogno di punti per staccare il Tottenham di De Zerbi (terz’ultimo).

Comparazione quote Crystal Palace-West Ham: segno 2

Le “Eagles” in campionato non hanno particolari ambizioni e non sono neanche troppo vicine alla zona retrocessione per cui potrebbero affrontare il match con un pizzico di fisiologica sufficienza. Il segno 2, in casi del genere, può rientrare nella categoria del “difficile ma non impossibile”. Su Sisal il 2 del West Ham si può giocare a 2.90, 2.80 invece l'offerta di Eplay24 e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS